12 detidos em operação “de grande envergadura” da PSP no Bairro do Pombal, em Oeiras

A Polícia de Segurança Publica (PSP) realizou na manhã desta quarta-feira uma operação "de grande envergadura" no Bairro do Pombal, em Oeiras, no cumprimento de mandados de detenção e de busca de domiciliária por crimes de roubo, ofensas à integridade física qualificada e participação em rixa.

Esta operação, que mobilizou cerca de 150 polícias, já resultou na detenção de 12 pessoas, entre 19 e 25 anos, que foram indiciados por participação em rixa e por roubo de objetos, em particular de telemóveis, segundo informou um porta-voz da PSP no local, por volta das 9h.

Foram apreendidos no âmbito desta operação, 4.646 doses individuais de haxixe, 67 de heroína, 11 de 'ecstasy' e uma de liamba, além de €1.255 em dinheiro, munições, gás spray, uma soqueira e um telemóvel roubado, segundo informou a PSP ao fim da tarde desta quarta-feira.

Notícia atualizada às 19h00