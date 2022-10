República Dominicana volta a receber turistas externos a 1 de julho

O Ministério do Turismo da República Dominicana anunciou que o destino está preparado para receber turistas internacionais a partir de 1 de julho, data em que se prevê naquele país o início da fase 4 do processo de aplicação das medidas anunciadas pela comissão para a prevenção e controlo do coronavírus.

Esta reabertura ao exterior do destino de férias, que tem sido um dos mais populares junto dos portugueses que fazem viagens, será acompanhada de uma série de protocolos especiais de saúde a aplicar nas unidades turísticas com o objetivo de prevenir infecções.

"A indústria do turismo dominicano está pronta para começar a receber turistas a partir de 1 de julho de forma responsável e cumprindo as recomendações de organizações nacionais e internacionais sobre higiene, desinfeção e distanciamento social", garantiu o ministro do Turismo da República Dominicana, Francisco Javier García.

Além dos voos internacionais, também a maioria dos hotéis da República Dominicana vão "funcionar normalmente a partir de 1 de julho", com medidas de segurança e higiene mais apertadas para lidar com a situação da pandemia, e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo frisou ainda o ministério do Turismo local.

Rodeada pelo mar do Caribe ao sul e pelo oceano Atlântico ao norte, a República Dominicana continua a promover-se enquanto destino turístico por ser "facilmente acessível por voos diretos da maioria dos principais aeroportos" e oferecer experiências diversificadas, desde "trilhos de caminhada a praias desertas, passando por campos de golfe de nível mundial ou hotéis luxuosos", permitindo ainda "explorar relíquias antigas de séculos passados ou desfrutar de aventuras de ecoturismo" em parques nacionais, montanhas ou rios.