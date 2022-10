D. José Ornelas eleito novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

Está escolhido o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa: é D. José Ornelas Carvalho, bispo de Setúbal desde 2015. Adianta a Renascença que a escolha já saiu da assembleia plenária de 28 bispos portugueses, reunida desde segunda-feira em Fátima com a tarefa de eleger o novo responsável.

D. José Ornelas, de 66 anos e natural de Porto Cruz, na Madeira, vai assim liderar a CEP no próximo triénio, 2020/2023, sucedendo ao Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. Até aqui, Ornelas era vogal do conselho permanente da CEP.

A eleição decorreu na Assembleia Plenária do organismo católico entre esta segunda e terça-feira, depois de ter estado prevista para abril e ter sido adiada por causa da pandemia da covid-19.

Sobre a pandemia, D. José Ornelas tem sido voz ativa no combate à injustiça social. Em maio, deu uma entrevista à Agência ECCLESIA em que criticou “o racismo, a injustiça e a exclusão” plasmados na situação por que passa o bairro da Jamaica, no Seixal. O bispo reforçou a necessidade de “transformar o bairro” e de garantir “uma habitação digna” e alertou que, para que seja possível respeitar as normas de segurança e travar a covid-19, é preciso ter os meios “minimamente necessários”.

Também recentemente, na celebração da missa de Páscoa, D. José Ornelas pediu que o pais aprenda “lições” da pandemia” e combata o “vírus do egoísmo”.

Como vice-presidente da CEP foi eleito Virgílio Antunes, bispo de Coimbra. A vice-presidência era ocupada pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, que era também um dos favoritos para suceder a D. Manuel Clemente na presidência.