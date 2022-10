D. José Ornelas: O bispo que é todo o terreno

"Não é uma tarefa fácil, mas pode desempenhá-la bem", diz Rafael Carvalho. O cónego do Funchal sabe do que fala. É o mais velho dos 10 irmãos da família do novo presidente do Conferência Episcopal Portuguesa, eleito, esta terça-feira, para presidir aos destinos da Igreja. "Fico satisfeito que os bispos portugueses o tenham escolhido e acho que tem a preparação e o espírito para ajudar a abrir caminhos, neste momento tão difícil em que o país se encontra", diz o cónego.

