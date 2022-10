Um mergulho ministerial entre ervas e cavalos marinhos

Com um sorriso de orelha a orelha, Ricardo Serrão Santos regressa ao barco. Os 20 minutos anteriores foram passados debaixo de água, de fato de mergulho e botija, a observar cavalos marinhos, chocos e pequenos peixes numa das pradarias marinhas submersas no Estuário do Sado. Foi o primeiro mergulho enquanto ministro e o primeiro detentor de uma pasta ministerial a meter-se em tal aventura. Mas não foi o primeiro mergulho do atual ministro do Mar.

