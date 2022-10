Portugal é o país onde os cidadãos mais confiam nas notícias… mas essa confiança está em queda

Portugal é, a par da Finlândia, o país onde os cidadãos mais confiam nas notícias: 56% dos portugueses afirmam confiar nas notícias em geral. A conclusão é do Reuters Digital News Report, o nono relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism e o sexto a contar com informação sobre Portugal, que conclui ainda que um quarto dos portugueses acede a notícias pelo menos seis vezes por dia.

Ainda assim, esta confiança tem vindo a diminuir não só em muitos dos 40 países analisados, mas também em Portugal. Entre 2015 e 2020, a confiança dos portugueses nas notícias caiu 9,1 pontos percentuais (p.p.), de 65,6% para 56,5%, com a desconfiança a acentuar-se no caso das plataformas online.

Os portugueses fazem parte do grupo de cidadãos que mais se preocupam com a legitimidade dos conteúdos online: três quartos mostram-se preocupados com o que é real e falso na internet. As redes sociais, em particular o Facebook (29%), são o meio que causa maior preocupação, mas também a desinformação proveniente do Governo, políticos ou partidos. Já a desinformação com origem no jornalismo preocupa apenas 18,6% dos inquiridos, num contexto em que 7,2% dizem não se preocupar com qualquer tipo de desinformação.

A nível global, só os brasileiros se mostram mais preocupados do que os portugueses com esta legitimidade dos conteúdos online. Já a Holanda, Eslováquia, Alemanha e Dinamarca são os países que se revelam menos preocupados com esta questão.

E, para a maioria dos portugueses (seis em cada dez), as grandes plataformas devem ter aqui um papel, ativo bloqueando e removendo os conteúdos falsos. Apenas dois em cada dez acreditam que a moderação de conteúdos deve estar fora das responsabilidades destas empresas.

Ainda assim, é online – especialmente através do smartphone – que os portugueses mais consumem notícias. E muitas vezes chegam a elas não através dos sites ou apps noticiosas, mas de motores de busca (25,9% dos acessos) e redes sociais (25,2%).

Mas quando se trata de pagar pelo consomem, os números não são animadores: apenas 10,1% pagaram por notícias online no ano anterior (mais 3 p.p. do que em 2019), com Portugal a destacar-se entre os países em que menos se paga por notícias na internet.

Metade dos portugueses interessados em notícias de proximidade

Embora sete em cada dez portugueses considerem que o jornalismo tem um papel importante na sociedade, não é fácil chegar a um consenso sobre que papel é este na determinação da verdade no quotidiano: perante declarações e factos potencialmente falsos, 44,3% consideram que os media devem reportar o que é debatido, mas 43,3% acham que declarações duvidosas devem ser ignoradas.

“Os inquiridos que se posicionam politicamente à esquerda e ao centro tendem a atribuir aos jornalistas um papel de maior responsabilidade na filtragem dos factos e sua veracidade”, lê-se no comunicado do OverCom – Observatório da Comunicação, do Reuters Institute for the Study of Journalism e da Universidade de Oxford. “Já os portugueses que se situam no quadrante direito do espectro político tendem a achar que não cabe aos media o papel de fazer este tipo de triagem.”

No que diz respeito às notícias locais e regionais, os portugueses mostram-se ligeiramente menos interessados do que nas notícias em geral, mas quase metade declara-se interessada em notícias de proximidade. Para se informarem sobre notícias a nível local, 62,7% dos inquiridos consultaram algum órgão de comunicação social na semana anterior, mas também outras fontes como fontes oficiais, grupos locais ou comunicação pessoal (53,8%).

As redes sociais têm um papel preponderante como fonte de notícias, com um terço dos portugueses a reconhecerem terem recorrido a elas na semana anterior. 43,3% dos inquiridos utilizaram jornais locais, 16,2% canais de televisão local e 19,7% estações de rádio.

Realizado entre janeiro e fevereiro de 2020 a 80 mil adultos, cerca de dois mil por cada um dos 40 países, o Digital News Report confirma as alterações em direção a um ambiente de media mais digital, móvel e dominados pelas plataformas digitais. Em alguns países, confirma-se ainda o aumento das assinaturas de conteúdos diferenciados e premium – embora em Portugal esse crescimento tenha sido ligeiro. A atual crise provocada pelo novo coronavírus “irá provavelmente acelerar estas tendências”.