Covid-19. Quase 90% dos empregos destruídos eram de mulheres

Cerca de 90% dos empregos destruídos em março e abril eram de mulheres, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Esta notícia é avançada pelo “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

No final do passado mês de abril, a economia portuguesa tinha menos 50 mil empregos do que em fevereiro, dos quais 44,6 mil tinham pertencido a mulheres. Enquanto o emprego feminino teve uma queda de 1,9%, o masculino apenas recuou 0,2%.

Mesmo num período temporal mais alargado, continua a ser evidente que as mulheres estão a pagar uma “fatura” maior com a pandemia. Entre abril de 2020 e abril de 2019, desapareceram 85 mil empregos; 66% eram de mulheres.

Os jovens estão igualmente na linha da frente do embate da covid-19. Embora detenham menos de 6% dos empregos totais da economia, 38% dos empregos destruídos nos meses de março e abril eram de jovens, conta o jornal.

Em março e abril, foram destruídos 19 mil empregos que antes eram ocupados por jovens, número que aumenta para 30 mil se a comparação for homóloga.