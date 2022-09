Padre António Vieira. Investigado tweet que incentivou a destruição de estátua

Esta quarta-feira, no Dia de Portugal, e quando se começavam a conhecer os primeiros ataques a estátuas em vários pontos do mundo durante os protestos antirracismo, um tweet incendiava as redes sociais: “Vamos falar de estátuas que deveriam ser destruídas. Em Lisboa há pelo menos uma, a estátua do Padre António Vieira, com crianças indígenas ao redor. É uma ode ao colonialismo em frente a uma igreja jesuíta abarrotada de ouro vindo do Brasil. A igreja, a estátua, tudo é ruim.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.