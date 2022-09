12 de junho de 2020: A noite que não existiu

“Um dia como outro qualquer” é uma frase que não costuma ser notícia, a menos que se trate de um 12 de junho em Lisboa. Neste de 2020, a noite dos Santos Populares tem de ser feita sem grelhadores, sem barraquinhas, sem cerveja pedida na rua, sem marchas populares e com distâncias mínimas de dois metros. É como pedir para celebrar o Santo António sem falar no santo.

Como em quase tudo desde que a pandemia de covid-19 chegou ao país, há quem tente enganar a saudade com celebrações à janela. A música até se ouve cá de baixo, reconhece-se dos bailaricos, mas nem de olhos fechados nos deixaríamos enganar. Falta o fumo e o cheiro a sardinha que vem com ele e se cola à roupa. Fica o bafo quente que sai de cada máscara, aliás, o único vestígio de calor nesta sexta-feira de junho.

Na Vila Berta, uma pequena artéria no bairro da Graça, o Santo António é um momento de celebração entre vizinhos, que há 10 anos se juntaram para organizar um arraial, que rapidamente se popularizou e que permite juntar verba suficiente para cuidar do espaço comum e “ter sempre a rua bem cuidada”. “Já deu para arranjarmos fachadas, já deu para pintar paredes, para tirar os cabos elétricos”, enumera a única moradora que prefere a calçada — os outros, que se contam pelos dedos de duas mãos, assistem à janela. Lá em cima, de uma das varandas, um DJ toma conta da música e um fotógrafo trata também da transmissão da “festa” em direto para o Instagram. Cá em baixo, a chuva sempre a ameaçar, Cristina interrompe a conversa com um passo de dança. Na rua não há mais ninguém.

nuno fox

“Trabalhamos com o que temos”, conta a moradora, que garante que não celebrar os Santos Populares nunca foi uma hipótese. O cenário que se estende à frente “não é bonito”, mas resignação não é pessimismo. “Para o ano festejamos tudo”, afiança. “Vai haver uma concentração de santos.” A ideia parece ser partilhada um pouco por toda a cidade: este ano é de exceção, o próximo será de “vingança”. “Pr'ó ano é que vão ser elas #Alfama2021”, lê-se numa das janelas da Rua do Vigário.

É, pelo menos, a Lisboa que se vê de fora. Lá dentro, nos restaurantes, o otimismo é intercalado pelas histórias destes dias. Celestino é o proprietário do restaurante “O Arco”, na Rua de São Pedro, em Alfama, cuja placa tem uma inscrição improvisada com o diminutivo Tino, “para as pessoas não confundirem com outro arco que há aqui” [o restaurante Arco do Castelo]. Mas para esta pandemia não há improviso possível. “Estamos com metade da capacidade”, conta a filha de Tino, que sai apressada para fazer a conta ao casal que está lá dentro, os únicos clientes do restaurante a esta hora, já o dia caiu.

nuno fox

Celestino, como outros proprietários, queixa-se de algum excesso de zelo. “Dizerem-me para fechar às 23h, eu até entendo. Mas nem me deixam servir umas imperiais se aparecerem aqui duas ou três pessoas de passagem”, lamenta, garantindo que a polícia municipal tem apertado o cerco. “Ontem à noite tinha aqui um casal a ver o Benfica que só queria beber uma cerveja e fui avisado que não podia tê-los ali. Só se estivessem a jantar.”

Se as regras do estado de calamidade já eram de exceção, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu apertá-las um pouco mais “em plena quadra de santos populares e com a sucessão de feriados”. Proibidos os arraiais, foi decretado o fecho das lojas de conveniência às 16h, a mesma hora a que se interrompe a venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço, o encerramento de cafés, pastelarias e similares às 19h, e o dos restaurantes às 23h, podendo os clientes que já lá estiverem permanecer até as 00h, desde que no espaço interior. “Num ano normal eu nem esplanada tinha, porque aqui ninguém se conseguia mexer”, conta Celestino. A rua de São Pedro, como muitas por aqui, é apertada. O casal despede-se. “Gosto tanto disto que antes até tirava a semana de férias”, diz ele. “Mas só por comer uma sardinha já valeu a pena.”

nuno fox

Agora não chove, mas dos toldos caem vestígios que salpicam com força nas mesas de madeira. “Na noite de 9 para 10 [de junho], que é a minha preferida, fechei a esplanada às 23h e não havia ninguém na rua”, conta Celestino, um dia depois de o restaurante ter feito 30 anos. Ali ao lado, no Largo de São Miguel, um dos pontos mais afamados da festa lisboeta, há um fogareiro que parece abandonado e cadeiras empilhadas. Pessoas, zero. “Dá-me uma tristeza.”

Proibido cheirar o manjerico

Nesta noite de Santos Populares atípica, é mais provável encontrar carros e agentes da polícia municipal do que esplanadas bem compostas. Interpelados pelo Expresso, os agentes explicam que não resta alternativa, mas que o comportamento geral da população, dos comerciantes e dos moradores tem sido “exemplar”.

Esta sexta-feira, a TSF contou a história de um restaurante que foi obrigado a retirar decorações alusivas às festas, como as fitas coloridas e os manjericos. Os mesmos agentes da polícia municipal garantem não ter tido qualquer ordem para os mandar retirar e que tudo depende do bom senso e de evitar ajuntamentos. Circulando pelos bairros, manjericos nem vê-los, mas as fitas lá se vão encontrando, aqui e ali. Tal como a música, quase sempre tímida. “Também vão tocar de máscara?”, pergunta uma moradora, à passagem de dois músicos a entrar numa casa de fados.

nuno fox

José Martins, proprietário do Lautasco há 42 anos, diz que retiraria tudo se lhe pedissem. O Beco do Azinhal, onde fica o restaurante e algumas casas, está todo decorado com fitas, “mas não é de agora”, adianta. “É um acordo que temos com a Junta e a Câmara para explicar aos turistas o ano inteiro o que são as festas de Santo António.” Quem aqui viesse agora, só mesmo por palavras entenderia. As mesas estão afastadas — “de 60 lugares na rua, tenho 26” —, os funcionários ocupados a desinfetar o espaço e a mobília e o restaurante, pela primeira vez de que José Martins se lembra, aceitou reservas. “Era a única maneira de garantir que vem aqui alguém.” A história repete-se a cada novo estabelecimento: faltam pessoas e sobram regras.

Talvez por isso, alguns não tenham sequer aberto. Junto às Portas do Sol, um espaço que nesta altura é normalmente ocupado por uma tenda, um grelhador e muitas mesas está vazio, com os materiais envoltos em plástico. A passo lento, apoiado pela bengala, Gabriel Saramago, 84 anos, natural de Monforte, no Alentejo, há meio século a viver na Rua de São Tomé, ali ao lado, admite que “é uma pena” uns Santos Populares assim, como se esta noite não existisse.

nuno fox

Saramago conheceu vários dias de festa, mas como a memória “já falha”, recua apenas um ano. “No ano passado já só queria dormir e era tanto barulho que vim à janela pedir para baixarem a música. Mandaram-me ir dormir para outro lado”, recorda. O silêncio deste ano não é, por isso, de desdenhar. “Para mim até é melhor. Eu gosto de me deitar cedo.”