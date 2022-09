Novo Banco. Prejuízos provocados pela pandemia podem exigir nova intervenção do Fundo de Resolução

Os prejuízos provocados pela pandemia nos últimos três meses afetaram de forma significativa a solvabilidade do Novo Banco. O rácio de capital da instituição liderada por António Ramalho está perto do nível a partir do qual é exigida a intervenção do Fundo de Resolução, avança o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

No último trimestre, o Novo Banco apresentou um resultado negativo de quase 180 milhões de euros. Este resultado negativo levou o rácio de capital do banco para perto dos 12% até março, quando no final do ano se situava nos 13,5%.

Baixando daquele patamar, é necessário injetar capital no banco, numa avaliação que é feita anualmente, aponta o jornal.

O Novo Banco garante que “continua com o seu rácio CET1 protegido, tendo este nível de proteção sido fixado em 12% a partir de janeiro de 2020”.

A 31 de março de 2020, o “rácio provisório CET1 foi de 12,3% e o rácio provisório de solvabilidade total de 13,8%, valores que representam uma redução face aos apurados no final de 2019 devido principalmente à diminuição dos capitais próprios (resultados do período e outro rendimento integral) impactados no período pelos efeitos decorrentes da pandemia covid-19”.

Recorde-se: até agora, o banco já pediu 2,9 mil milhões de euros do total de 3,89 mil milhões que o Fundo de Resolução pode injetar no âmbito do mecanismo de capital contingente.