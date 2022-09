Covid-19. Rendas caíram quase 20% desde março

Por comparação com os valores praticados há um ano, o preço médio das rendas em Portugal caiu quase 20%. A culpa é da pandemia e dos imóveis que estavam a funcionar como alojamento local, mas que, agora, devido à ausência de turistas, voltaram a entrar no mercado, conta o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira.

Segundo o barómetro de maio da página Imovirtual, os preços das rendas médias em Portugal desceram 17,7% face a maio do ano passado, passando de 1353€ para 1113€. Ao nível regional, a maior quebra foi registada em Portalegre (-42%) - de 574€ para 331€ -, e a maior subida em Beja (+13,6%) para 644€.

Portalegre é o distrito com maior descida nas rendas e o mais acessível do país (331€) – um valor quase quatro vezes inferior ao da renda média em Lisboa (1459€), que subiu 0,5% apesar da pandemia. Já no Porto, os valores diminuíram 4,3%, para 997% em média.

“Já se notam descidas nos valores nos portais de anúncios de imóveis, mas, mais importante, tornou a aparecer produto para o mercado médio e médio-baixo”, diz Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), ao "JN".

Até aos últimos três meses, não existia nenhum T1 no Porto com uma renda de 350 ou 400€. Isso “já começa a aparecer”, revela o representante do sector.