Pai de menino que desapareceu no Algarve em 1996 diz que a polícia vai reabrir o caso

A família Hasee, de nacionalidade alemã, passava férias em Aljezur, a 21 de Junho de 1996, quando o filho de 6 anos, René Hasee, largou a mão da mãe e foi a correr em direção ao mar, durante um passeio pela praia. Minutos depois, os pais perderam-lhe o rasto e acabaram por participar o seu desaparecido às autoridades. Ainda nesse dia, foram encontradas as roupas da criança de seis anos e foi então que as autoridades especularam sobre um possível afogamento.

Agora, o pai do menino, Andreas Hasee, diz ter sido informado pelas autoridades alemãs de que o caso será reaberto, noticia o jornal britânico The Telegraph. O alemão acredita que poderá “haver uma conexão” com o caso de Madeleine MCcann, que desapareceu a 3 de Maio de 2007 na Praia da Luz.

A notícia chega numa altura em que o Ministério Público alemão acaba de reabrir uma nova investigação sobre Christian Bruckner, o alemão de 43 anos suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Madeleine. Em causa estará uma alegada ligação a um crime semelhante na Alemanha, em 2015.