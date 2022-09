O top 10 das conspirações mais divulgadas no Twitter

Leia a explicação sobre este ranking no artigo “Um detetor de mentiras made in Portugal”.

Este tweet remete para um longo texto publicado pelo “Intellihub”, um site de fake news fundado por um indivíduo chamado Shepard Ambellas. Publicado em fevereiro, o texto teria sido supostamente escrito por um elemento dos serviços secretos chineses colocado em Wuhan, onde o vírus da covid-19 teve origem. O seu conteúdo é absolutamente delirante, descrevendo um plano do Governo chinês para esconder um agente bio­lógico com taxa de mortalidade de 100% (ver artigo principal nestas páginas).

