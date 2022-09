Futuro do futuro: Elon Musk, senhor do Universo

As condições meteorológicas apontavam para uma probabilidade de cancelamento de 50%, mas o envio de Robert Behnken e Douglas Hurley para a Estação Espacial Internacional, a bordo da cápsula “Crew Dragon”, venceu a incerteza. A data de 30 de maio de 2020 não ficou apenas na memória dos dois astronautas da NASA, mas também na dos 4 mil espectadores que assistiram à inauguração de uma nova fase da luta dos Estados Unidos pelo espaço tripulado e ao primeiro lançamento de astronautas por uma empresa privada, a SpaceX.

Depois de 19 horas de voo, o complexo Falcon/Dragon colocou uma pedra sobre o insucesso da última missão da agência de administração espacial norte-americana, em julho de 2011. Depois do revés, a NASA subcontratou a Boeing e a SpaceX — com acordos no total de 7 mil milhões de euros —, mas foi a empresa de Elon Musk a precipitar o fim da dependência dos foguetões russos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.