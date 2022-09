Covid-19. Cientistas estão a desenvolver teste que deteta se doente ainda é contagioso

Sofia teve o primeiro teste positivo para a covid-19 no final de março, quando perdeu o olfato e o paladar. Duas semanas antes tinha testado negativo, na mesma altura em que o marido e um dos três filhos tiveram sintomas ligeiros e confirmaram estar infetados. Também os pais, com cerca de 60 anos, tiveram resultados positivos e os testes serológicos vieram depois confirmar que as duas outras crianças tinham estado igualmente expostas ao vírus, ainda que sem sintomas. A família foi recuperando e recebendo testes negativos, mas Sofia não. Ao fim de dois meses e nove zaragatoas, já sem sintomas, o resultado continuava positivo, obrigando-a a ficar em casa, controlada por telefonemas da polícia e visitas de agentes à paisana. Só ao décimo teste, em maio, ficou livre.

“Sempre que ia ao hospital fazer o teste e dizia que já era o oitavo ou nono, todos ficavam espantados”, conta Sofia Pacheco, 42 anos, que todas as semanas durante mais de um mês fez um teste de deteção do vírus. “Talvez por ser tudo tão novo ninguém conseguia dar-me informação sobre a razão de eu estar positiva há tanto tempo.”

