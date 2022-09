Portugueses consideram discurso sobre covid-19 alarmista

No que à covid-19 diz respeito, os portugueses parecem estar na posse de conhecimento suficiente para alimentar longas conversas de café, ao género de prós e contras . Segundo um estudo realizado pelo ISCTE sobre a comunicação da pandemia, 98% dos cidadãos nacionais consideram-se muito ou moderadamente informados sobre o tema e sete em cada dez interessam-se muito pelo assunto, indo beber ensinamentos à televisão e rádio (os mais velhos), a amigos, páginas da internet de fontes institucionais, como a DGS, e redes sociais (os mais novos).

E garantem saber distinguir o trigo do joio, ou numa linguagem mais científica, a verdade das notícias falsas. Confiam principalmente no que é transmitido por médicos (98%), cientistas (93%) e instituições nacionais de saúde (89%), mas torcem o nariz (38%) às informações veiculadas por políticos. As redes sociais são consideradas a fonte menos credível, o que poderá indicar a sensibilização da população para as fake news, concluiu Marta Entradas, a investigadora do ISCTE que liderou o estudo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.