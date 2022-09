Este ano os santos populares são virtuais: proibidos arraiais, marchas e procissões

O tradicional “pão de Santo António” deverá, este ano, ser requisitado online e recebido em casa, através do correio normal. “Mas só depois das festas”, avisa já frei Jorge Marques, o reitor da Igreja de Santo António de Lisboa. Manda a tradição, que os lisboetas recolham naquela Igreja, no Dia de Santo António, um “pãozinho benzido” que deve ser guardado em casa durante um ano inteiro para assegurar que a família não passa fome. O valor do pão reverte a favor dos pobres, o resto é mesmo devoção popular.

Mas em tempos de pandemia as tradições não podem ser o que eram. A Igreja desaconselha a aglomeração de fiéis, por respeito às regras sanitárias de distanciamento físico e quer evitar a partilha de bens, seja qual for o pretexto. O “pão de Santo António” foi uma das ‘vítimas’ da covid. Frei Jorge diz que “as pessoas podem sempre vir à igreja”, mas para evitar multidões, “é melhor recorrerem ao site. É mais seguro”.

