Quebra drástica na procura leva taxistas a entregar licenças às câmaras

Há taxistas a entregar as licenças às câmaras e a suspender a atividade para reduzir as despesas mensais, avança o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira. A perda drástica de clientes – cerca de 80% - está a ser sentida principalmente em Lisboa e no Porto.

A suspensão das licenças de táxi está prevista na lei desde janeiro de 2019 e pode ser de um ano. “Sem licença, o taxista não pode trabalhar. Não tem direito a subsídio de desemprego, mas foge aos encargos. Ao depositar a licença na câmara, pode dar baixa da atividade nas Finanças e dar baixa do seguro, recebendo um estorno”, explicou Carlos Ramos, presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), ao “JN”.

A suspensão é temporária e, se o negócio melhorar, pode reaver a licença a qualquer momento.

Em declarações ao jornal, a FPT e a ANTRAL queixam-se de o facto de o setor não ser abrangido pelo crédito para as empresas criado pelo Governo.