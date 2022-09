Caso Maddie. Christian Bruckner esteve preso duas vezes em Portugal

O nome de Christian Bruckner não é uma novidade para as autoridades portuguesas. Em 1999, três anos depois de ter chegado a Portugal, o então jovem Christian foi preso e cumpriu dois meses de prisão na cadeia de Évora por pequenos furtos. Depois de libertado, conseguiu manter-se longe dos problemas legais até 2006, quando foi novamente detido, agora para cumprir uma pena de nove meses. O roubo de combustível terá sido a gota de água que o levou pela segunda vez à prisão.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.