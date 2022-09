Caso Maddie: novo suspeito vendeu carrinha a alemães - que foi apreendida há um ano pela PJ e polícia germânica

Foi há cerca de um ano que a Polícia Judiciária, acompanhada de elementos da polícia alemã, recuperou a carrinha Volkswagen Westfalia de Christian Brueckner. O veículo do alemão, agora apontado como principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann, estava num terreno de difícil acesso, entre S. Bartolomeu de Messines e Algoz, no concelho de Silves.

“Vieram cá e levaram-na”, conta, em poucas palavras, o filho do proprietário do terreno, que prefere não ser identificado. Também ele alemão, explica que Brueckner lhes vendeu a carrinha “por volta de 2015” mas, garante, não o conhecia particularmente bem: “Nós, os alemães que vivemos no Algarve, conhecemo-nos todos mais ou menos, foi por isso que ele veio cá vender-me a carrinha”. No terreno existem outros veículos, todos antigos e em mau estado, e na zona dizem que se trata de uma sucata ilegal. O filho do proprietário desmente, assegurando que se trata de “uma coleção de carros antigos”.

A viatura “não estava em muito mau estado”, diz ainda, acrescentando que apenas lhe fizeram algumas reparações “para que fosse à inspeção e pudesse circular nas estrada”. De resto, a carrinha ficou quase sempre parada no terreno até ser apreendida pelas autoridades, no âmbito da investigação ao desaparecimento de Maddie.

Depois de concretizado o negócio (por um valor que não revelam), os proprietários do terreno e Brueckner não terão mantido contacto. “Pouco falei com ele, não falámos de nada pessoal”, recorda o filho do dono do terreno - que ficou surpreendido com as notícias. “Conhecer uma pessoa e dizerem que fez aquilo que dizem que ele fez… ninguém está à espera.”

A carrinha foi entretanto levada para a Alemanha, onde foi sujeita a análises periciais. As autoridades ainda procuram um outro veículo de Christina Brueckner, um Jaguar clássico, modelo XJR 6, que o alemão também conduziu quando viveu na praia da Luz. Pouco tempo depois de Maddie ter desaparecido, em 2007, Brueckner mudou a propriedade da viatura para o nome de um amigo, igualmente alemão, mas o carro terá ficado em Portugal.