Escolheu Lagos porque gostou do nome: Christian Brueckner, o novo suspeito no caso Maddie

Quando, em 1995, se mudou da Alemanha para Portugal, com a namorada, Christian Brueckner, na altura apenas com 18 anos, escolheu Lagos, no Algarve, para viver. “Gostámos do nome [da cidade]”, explicou, anos mais tarde, em tribunal, quando foi julgado pela violação de uma norte-americana, de 72 anos – é por este crime, também praticado na praia da Luz, em 2005, que se encontra atualmente preso, na Alemanha.

Depois de algum tempo a fazerem campismo selvagem, Brueckner - que segundo a imprensa alemã veio para Portugal para escapar a uma pena de prisão de dois anos, por ter tentado abusar sexualmente de uma criança - e a namorada encontraram uma pequena casa rural, a pouco mais de um quilómetro da praia da Luz, onde se instalaram. A relação durou pouco, mas o alemão ficou a viver no local até 2005.

“Era muito reservado, não falava com ninguém, lembro-me que andava num Jaguar antigo e pouco mais”, recorda uma vizinha, referindo que o alemão “andava arranjado, não era um hippie”.

Para sobreviver, Brueckner trabalhou em bares e restaurantes da zona, entre outros empregos de "ocasião". Chegou a arranjar carros – na Alemanha tinha estudado para ser mecânico – e também vendeu laranjas que recolhia das árvores da zona, revela ainda a imprensa alemã. Paralelamente, é suspeito de manter uma regular atividade criminosa, desde a venda de droga ao furto de combustível de viaturas, passando por assaltos a apartamentos de turistas.

É neste contexto que surge a ligação ao desaparecimento de Madeleine McCann, em maio de 2007, quando o alemão já tinha deixado a casa e vivia numa carrinha Volkswagen Westfalia. Na linha de investigação que as autoridades estão agora a seguir, Brueckner terá entrado no apartamento do Ocean Club, onde a menina, então com três anos, dormia com os dois irmãos gémeos, de dois anos, para o assaltar. Mas, por motivos ainda não revelados, acabou por raptar a criança. O que aconteceu depois a Maddie ainda não estará totalmente esclarecido. No entanto, a polícia alemã já disse acreditar que a menina está morta.

Nessa altura, em 2007, Christian Brueckner era visto com regularidade em Monte Judeu, um pequeno lugar a norte de Lagos e não muito longe da praia da Luz. Na zona há quem se lembre de o ver, bem como à carrinha, branca, com uma barra de cor amarela na parte inferior, mas garantem que nunca ali viveu. Iria lá apenas para dar de comer aos cães de uma idosa, também germânica, quando ela não estava em casa. “Uma vez falei com ele, andava à procura de um dos cães, que tinha fugido”, conta uma moradora de Monte Judeu. “Mas já foi há muito tempo, nem tenho bem a certeza se era ele”, acrescenta.

Até porque, desde então, Brueckner deixou de ser visto no local. Depois do desaparecimento de Madeleine McCann, o alemão terá regressado ao país natal. E é só em 2013 que o nome do homem é ligado ao caso, na sequência de um programa de televisão na Alemanha. Mesmo assim, era apenas "mais um", entre os vários suspeitos que foram surgindo ao longo dos anos.

No final de 2019, Brueckner foi condenado a sete anos de prisão, na Alemanha, pela violação de uma mulher norte-americana, em 2005, na praia da Luz (terá sido denunciado por um amigo a quem confessou o crime). Está agora a aguardar o resultado de um recurso que apresentou contra a sentença. Contudo, as suspeitas de que possa estar ligado ao desaparecimento de Maddie foram ganhando força e, caso se confirmem, o alemão, agora com 43 anos, poderá enfrentar uma pena bem mais pesada.