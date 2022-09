Os rastreios de VIH diminuíram mais de 95% durante a pandemia. A informação foi dada pelo presidente do Grupo de Ativistas em Tratamento, Luís Mendão, durante o debate “Aprender com a pandemia: Qual o futuro do VIH”, integrado no projeto Discutir o País e organizado pelo Expresso, SIC Notícias e ViiV Healthcare.

Conheça as principais conclusões da conferência digital que contou com Luis Mendão, presidente do Grupo Ativistas em Tratamento; Teresa Branco, presidente da Associação Portuguesa para o estudo clínico da SIDA; Fernando Maltez, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Curry Cabral; Rui Sarmento e Castro, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas e Centro Hospitalar Universitário do Porto; e Rosário Serrão, médica infecciologista do Centro Hospitalar de São João:

Estratégia

Foi praticamente comum a todos os hospitais do SNS. “Desde o princípio da epidemia tivemos a noção que os hospitais iriam ser um foco de disseminação da infeção. Obrigar os nossos doentes com VIH às consultas poderia ser uma forma de os infetar”, explicou Rui Sarmento e Castro: “Contactámos os doentes por telefone, conversando, dizendo como estavam as análises, a evoluçao da doença.”

Teleconsultas

No Hospital Curry Cabral, que esteve dedicado exclusivamente ao covid-19, as consultas no ambulatório foram temporariamente suspensas. O serviço de infecciologia é a principal referência para os doentes VIH: representam 50% dos internamentos e 70% da consulta de doenças infecciosas. “Mantivemos de forma presencial as primeiras consultas e optámos por consulta telefónica nas seguintes. Se houvesse queixas, reacções medicamentosas ou alguma coisa que nos levantasse duvidas clinicas, era aconselhados a vir ao hospital”, afirmou Fernando Maltez.

Novo modelo

Os doentes considerados ‘estáveis’ – com adesão à terapêutica, carga viral suprimida e um sistema imunitário robusto – fazem, normalmente, duas consultas acompanhamento por ano. “Em 2019, no nosso serviço tínhamos 3 mil doentes ativos, dos quais 92% estavam, controlados. Aderem à terapêutica, estão fisicamente bem, podíamos alargar os prazos dessas consultas”, disse Rui Sarmento e Castro, explicando que a consulta anual é “imposta pelo ministério da Saúde”.

Farmácia de proximidade

Uma das inovações que a pandemia impôs de forma eficaz foi o acesso de proximidade à medicação. Para evitar deslocações às farmácias hospitalares, muitos dos serviços passaram e enviar os medicamentos para casa dos doentes, ou para farmácias. Rosário Serrão contabilizou 1130 consultas telefónicas feitas durante a pandemia, além da adaptação da farmácia do ambulatório para recolha de medicamentos ‘drive in’ – sem sair do carro.

Pós-pandemia

Após três meses, praticamente todos os serviços de infecciologia estão a regressar à possível normalidade, aumentando progressivamente o número de consultas. No Centro Hospitalar Universitário do Porto, por exemplo, 30% das consultas de maio já foram presenciais. Mas não se sabe o impacto dos rastreios que ficaram por fazer.