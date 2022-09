Origami inspira solução para ajudar a evitar que os idosos caiam na rua

Cientistas do Massachussetts Institute of Technology, recorrendo a uma antiga arte japonesa de recorte de papel, criaram um tipo de sola que pode tornar os sapatos mais aderentes, ajudando a evitar as quedas que tantas vezes causam problemas, sobretudo aos idosos.

A arte em questão, o kirigami, é uma forma de origami. Inspirando-se nela, os cientistas criaram vários padrões de saliências - curvas, triângulos, quadrados - em folhas de plástico e metal. Quando essas superfícies estão perfeitamente direitas, são lisas. As saliências, ou espigas, só aparecem quando a pessoa começa a andar.

"A novidade deste tipo de superfície é que temos uma transição de forma, de uma superfície 2D para um geometria 3D, com agulhas que saem", explica o autor principal do estudo, Sahab Babaee, citado no "Daily Telegraph". "Pode-se utilizar esses elementos para controlar a fricção, pois a agulhas incisivas podem aparecer e desaparecer, com base na força que se aplica".

Segundo o estudo publicado na revista Nature Biomedical Engineering, os testes de fricção foram efetuados em vários tipos de superfície, desde gelo a madeira e outras. Em geral, constatou-se que havia um acréscimo de fricção entre 20 e 35 por cento.

Essas superfícies poderão ser um elemento autónomo que se acrescenta às solas quando se justificar, ou estar logo à partida incorporadas na sola do calçado.

Outro autor do estudo, Giovanni Traverso, citado pelo "Guardian", explicou que o kirigami se inspira ele próprio em elementos que se encontram na natureza, como as garras das cheetas e as escamas das cobras.

"São dinâmicos, não são estruturas estáticas", disse. "Caminhar é um processo dinâmico, portanto quisemos desenvolver um sistema que também fosse dinâmico e pudesse responder ao movimento".