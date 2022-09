Kampecaris obanensis: com 425 milhões de anos, é o mais antigo fóssil de um animal terrestre

O mais antigo fóssil conhecido de um animal terrestre foi descoberto na Kerrera, uma ilha escocesa. Com 425 milhões de anos, o animal, batizado como Kampecaris obanensis, tem cerca de 2,5 centímetros de comprimento e os cientistas supõem que se alimentaria de plantas em decomposição.

O Kampecaris obanensis era um diplópode, isto é, um tipo de artrópode com vários segmentos ao longo do corpo e dois pares de patas em cada segmento (em várias línguas esse tipo de animal é conhecido por 'mil-pés'). As patas não sobreviveram ao tempo.

Também foi na Escócia que se encontrou o fóssil mais antigo de uma planta terrestre com caule, a Cooksonia, da mesma época que o Kampecaris. Segundo Michael Brookfield (Universidade do Texas, Universidade de Boston), que conduziu o estudo sobre o animal agora publicado na revista "Historical Biology" sobre o 'mil-pés', poderão existir outros fósseis, mas não será muito provável.

"O facto de não terem sido descobertos, mesmo em depósitos conhecidos por preservarem fósseis delicados desta era, poderá indicar que o antigo mil-pés e os fósseis de plantas já descobertas são os espécimes mais antigos", diz.

As idades dos fósseis são calculadas através de uma técnica de análise chamada relógio molecular. Sabe-se que houve animais mais antigos do que o Kampecaris obanensis, mas tudo o que resta deles são rastos.

A vida terá começado nos oceanos há mais ou menos 540 milhões de anos. Em solo terrestre, há 450 milhões de anos terão surgido as primeiras plantas, de tipo musgo. As descobertas agora efetuadas sugerem que tanto os insetos como as plantas poderão ter evoluído com relativa rapidez, dado terem sido encontrados abundantes depósitos de insetos com apenas menos 20 milhões de anos, segundo a sci-news.com.

"É um grande salto destes tipos pequeninos para comunidades florestais bastante complexas, e, no esquema das coisas, não demorou assim tanto tempo", disse Broookfield.