Caso Madeleine McCann: PJ confirma pista sobre novo suspeito

foto melanie maps/afp/getty

A Polícia Judiciária confirma em comunicado que um homem alemão de 43 anos que viveu em Portugal entre 1995 e 2007 pode estar envolvido no desaparecimento de Madeleine McCann, a protagonista de um mistério com mais de 17 anos.

A investigação foi aberta em 2007 e arquivada um ano depois por falta de provas contra os pais, Gerry e Kate, e seria reaberta em 2013 depois de terem surgido novos indícios que não foram no entanto confirmados.

De acordo com a PJ, que começou por suspeitar que teriam sido os pais a matar a filha de quatro anos e depois a ocultar o cadáver, "foram recolhidos elementos que indiciam a eventual intervenção, no desaparecimento da criança, de um cidadão alemão".

A investigação, "em estreita articulação com as Autoridades Alemãs (BKA) e Inglesas (Metropolitan Police)", permitiu chegar à identificação de um suspeito "de 43 anos de idade, com antecedentes criminais, que residiu em Portugal entre 1996 e 2007 e está atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha". Ainda segundo a polícia, "a família da criança desaparecida foi informada destes desenvolvimentos investigatórios pelas Autoridades Inglesas".