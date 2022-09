Caso Maddie McCann: polícias alemã, inglesa e portuguesa identificam suspeito

Um homem alemão com 43 anos, magro, com mais de 1,80 metros, pode ser o autor do rapto de Madeleine McCann, a criança inglesa desaparecida da Praia da Luz, no Algarve, em 2007. O homem está a cumprir pena no país natal por crimes "não relacionados" e tem cadastro por crimes sexuais contra menores.

Segundo o “Jornal de Notícias” esta quinta-feira, o suspeito está a cumprir pena na Alemanha por ter violado uma cidadã da mesma nacionalidade em Portugal.

Um programa televisivo alemão - crimewatch - transmitiu na quarta-feira pormenores sobre este suspeito e oferece mesmo uma recompensa a quem tenha informações que o liguem ao caso.

Segundo informações recolhidas junto das autoridades alemãs, o suspeito terá vivido em Portugal entre 1995 e 2007 na zona da Praia da Luz. Costumava conduzir um Jaguar e uma autocaravana. Tinha um telemóvel português que terá sido acionado pouco antes da hora do desaparecimento na zona.

A BKA, policia alemã, diz em comunicado que serão oferecidos dez mil euros a quem der informação válida sobre o suspeito. Segundo esta polícia, o suspeito tem 43 anos, conduzia "um Jaguar XJR 6 de cor escura no momento do crime" e também tem um VW T3 Vestefália branco e amarelo com matrícula portuguesa". Há indícios de que usou um desses veículos para cometer o crime", dizem os alemães. O suspeito terá usado um telemóvel português para ligar a uma terceira pessoa, que não estava na Praia da Luz. A polícia alemã divulgou os dois números de telefone e apela a quem possa conhecer os números para informar os investigadores.

Ainda segundo a polícia, o homem vivia em Portugal de "biscates" e da prática de crimes, como tráfico de droga e assaltos a alojamentos de férias.

O programa alemão, que colabora com a BKA, apela precisamente a quem possa ter visto qualquer um dos veículos junto da Praia da Luz ou que possa conhecer o suspeito.

De acordo com uma fonte ouvida pelo Expresso, a identificação do suspeito resulta de um trabalho de investigação entre a PK, a BKA e a Metropolitan Police. A PJ já emitiu um comunicado em que confirma a pista.

Notícia atualizada às 8h20 com informação avançada pelo “Jornal de Notícias”