Caso Maddie McCann: inspetor alemão envolvido na investigação de nova pista admite que a criança está morta

Na entrevista ao programa Crimewatch, da estação de televisão alemã ZDF, o inspetor Hoppe é claro: "A nossa investigação leva-nos a crer que a criança está morta e que este homem a matou". Este homem é um cidadão alemão que viveu em Portugal entre 1995 e 2007, ano em que Madeleine McCann desapareceu da casa da Praia da Luz onde passava férias com os pais e os irmãos. O suspeito tem cadastro por crimes sexuais contra menores "do sexo feminino" e tornou-se suspeito por causa de um telefonema que terá sido feito da zona da Praia da luz pouco antes do desaparecimento da criança.

Na entrevista, o inspetor diz que a polícia recebeu uma informação sobre este suspeito em 2013 mas a informação não era suficiente. Quatro anos depois, no décimo aniversário do desaparecimento, houve uma nova pista "sobre o mesmo suspeito" mas nem nessa altura foi suficiente. O Ministério Público de Brunswick abriu então um processo e agora o principal objetivo é "saber qual era o paradeiro do suspeito no dia 3 de maio de 2007".

O polícia alemão revelou na entrevista que o suspeito está preso por "crimes sexuais e tráfico de droga". Para o investigador, o caso pode ter "começado como um assalto a uma residência que mudou para um crime sexual" porque a criança estava sozinha no apartamento. O investigador explica ainda que o telemóvel que usava foi acionado na "altura do desaparecimento", "na zona da Praia da Luz", para uma chamada com outro telefone português.

A BKA não afasta a hipótese de haver mais suspeitos envolvidos no rapto ou que, pelo menos, saibam onde o corpo foi enterrado.