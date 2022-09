Um campo de futebol a cada seis segundos: a floresta tropical que se perdeu em 2019

Uma área de floresta tropical do tamanho de um campo de futebol desapareceu a cada seis segundos em 2019, segundo um relatório do grupo Global Forest Watch publicado esta terça-feira. O relatório baseia-se numa análise de imagens de satélite efetuada pela Universidade de Maryland, nos EUA.

Ao todo, perderam-se 3,8 milhões de hectares de floresta primária tropical no ano passado. É um terço do total de cobertura arbórea perdida em todo o mundo, mas uma parte especialmente importante, dado o índice de carbono da floresta tropical e o papel desta na manutenção da biodiversidade.

Entre os países tropicais que perderam mais floresta, o Brasil está largamente à cabeça, com 1361000 hectares perdidos, um número que não é certamente alheio ao encorajamento que o presidente Jair Bolsonaro tem dado à exploração comercial da Amazónia.

No segundo lugar vêm a República Democrática do Congo, com 475 mil hectares perdidos, e a Indonésia, com 324. Segue-se a Bolívia, cujas perdas de 290 mil hectares superam em 80 por cento as do anterior pior ano do país na matéria. O problema nesse país foram os incêndios, muitos deles aparentemente ateados por mão humana para permitir plantações, segundo o relatório.

As condições climatéricas levaram os fogos a ficarem fora de controlo, tendo chegado a espalhar-se ao Paraguai e suscitando a questão de eventuais indemnizações a este país por parte do seu vizinho.

Outro país onde os incêndios descontrolados levaram a uma perda maciça de floresta foi a Austrália. O relatório estima que o efeito total das perdas corresponde às emissões de dióxido de carbono produzidas por 400 milhões de carros.