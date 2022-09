Incêndios na Europa superam a média dos últimos dez anos. Comissão Europeia lança alerta

Com os termómetros a subir, o comissário europeu para a Gestão de Crise alertou esta terça-feira para o elevado risco de incêndio em toda a União Europeia. O aviso de Janez Lenarčič tem em conta dados do Sistema Europeu de Informação de Fogos Florestais (que inclui nas estatísticas incêndios superiores a 30 hectares) segundo os quais quer o número de incêndios, quer a área ardida estão já a superar a média da última década. E o verão ainda nem sequer arrancou.

No conjunto dos 27, arderam até maio quase 147 mil hectares, um número muito acima da média de 40 mil hectares ardidos em igual período entre os anos de 2008 e 2019. Foram 944 fogos nos primeiros cinco meses do ano, que comparam com a média de 220 da média da última década.

Para esta subida, contou a extensão de área ardida em países como a Roménia, Bulgária, Croácia, França, Países Baixos e até Alemanha, com valores em alguns casos muito acima da média habitual para os primeiros seis meses do ano.

No caso de Portugal, está para já abaixo da média do país no que diz respeito à área queimada. Arderam até ao dia de hoje 4042 hectares, contra os 5829 de média da década passada. No entanto, no número de incêndios está acima da média: foram mais: 62 contra 43.

O recado de Bruxelas é para que os 27 se preparem para o Verão e tem em conta não só estes valores mas também as previsões de temperatura, que apontam para valores acima do normal sobretudo de junho e a outubro. No caso de Portugal, está em causa um desvio do modelo climático de um grau em algumas áreas. Uma situação agravada pela possibilidade de poder também chover menos do que o habitual.

"Na nossa avaliação, o risco de incêndios é alto. Não sei dizer se o número de incêndios e de área ardida é mais elevado do que no ano passado, que foi um ano recorde, mas certamente esta época de incêndios é superior à média de incêndios dos últimos 10 ou 12 anos na Europa", disse o esloveno em conferência de imprensa.

Já sobre a possibilidade de os países poderem recorrer ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, caso os meios nacionais de combate a incêndios não cheguem, o comissário refere que a reserva europeia estará disponível. Ao que o Expresso apurou conta para já com 11 aviões e 6 helicópteros.