O Brasil registou mais 1262 vítimas mortais nesta terça-feira, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o que eleva o total de óbitos para 31.199. O recorde anterior de mortes diárias verificou-se a 21 de maio, com 1.188 novos casos.

Os casos de infeção confirmados elevam-se a 555.383, mais 28.936 em relação ao balanço anterior. Os dados oficiais das autoridades brasileiras indicam que 223.683 doentes estão dados como recuperados.