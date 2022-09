Bruxelas alerta para aumento de incêndios e área ardida este Verão

A Comissão Europeia alerta que "o risco de incêndios é alto". Segundo o comissário para a Gestão de Crise é de esperar uma época de incêndios florestais "acima da média dos últimos dez ou doze anos"

"As projeções que temos apontam para uma época de incêndios acima da média, em termos do número de incêndios e de área ardida", adiantou esta terça-feira Janez Lenarčič, durante uma conferência de imprensa em Bruxelas.

Questionado pelo Expresso sobre se Bruxelas espera um aumento dos pedidos de ajuda através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e se este está preparado para prestar apoio este Verão, Lenarčič responde que haverá meios aéreos disponíveis na reserva europeia (RescEU).

"Por isso temos a primeira parte do RescEU - que está ainda em transição - mais ou menos pronta. Inclui uma variedade de aviões e helicópteros - que vão estar em meia dúzia de países - disponíveis em caso de necessidade", afirmou.

O esloveno diz que a Comissão está em contacto com as "instituições nacionais competentes" e que segundo estas "as áreas afetadas pelos incêndios florestais não estão apenas no sul da Europa, mas também no centro e norte".

Sem adiantar números por países ou se estes são mais elevados comparativamente a 2019, diz apenas se em termos médios 2020 deverá ficar "certamente" acima da média da última década.

Quanto ao funcionamento do Mecanismo Europeu de Proteção Civil durante a pandemia, diz que "continua a ser relevante" e lembra que funcionou já depois do início do surto, quando a Croácia pediu ajuda por causa do sismo que abalou o país em março.

Para Janez Lenarčič, o RescEU "tem trabalhado bem", no entanto "tem de ser reforçado". A proposta da Comissão é para que seja reforçado em 2 mil milhões de euros através do novo Fundo de Recuperação (que totaliza 750 mil milhões de euros).

Os dois mil milhões vão reforçar as verbas do Mecanismo Europeu de Proteção Civil - que inclui também resposta a outro tipo de catástrofes naturais e à crise provocada pela Covid19 - e somam-se aos 1,1 mil milhões previstos no Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2021-27. No total são mais de 3 mil milhões que precisam ainda de passar nas negociações entre os 27 Governos.

A proposta da Comissão de Usula von der Leyen (os tais 1,1 mil milhões do QFP) está 140 milhões abaixo do que Bruxelas tinha proposto em 2018. O grande reforço das verbas acontece sobretudo através do Fundo de Recuperação. O objetivo do executivo comunitário é aumentar o dinheiro do Mecanismo através da emissão conjunta de dívida e não da subida das contribuições nacionais, um tema sensível para vários países nórdico.

"Precisamos de um consenso", justifica Lenarčič, apontando para a pressão do tempo.