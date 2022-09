TAP é o terceiro maior poluidor nacional

A TAP passou de quinto para terceiro lugar no ranking das empresas portuguesas com mais emissões de dióxido de carbono, entre 2018 e 2019. À sua frente tem a central a carvão e a refinaria de Sines. Já a nível europeu, está entre as 10 companhias aéreas mais poluentes, tendo aumentado 27% as suas emissões de gases com efeito de estufa entre 2016 e 2019. Os dados e as contas são da associação ambientalista Zero e têm como base apenas os voos dentro da Europa, contabilizados no âmbito do Comércio Europeu de Licenças de Emissão.

É com base nestas constatações e lembrando que “só em 2019 a companhia aérea portuguesa emitiu 1,4 milhões de toneladas de CO2” que a Zero questiona agora o Governo com uma pergunta clara: “Vai o Governo falhar os compromissos climáticos e uma tributação justa na viabilização da TAP?”

