Esta é a maratona dos detetives da covid, vista por dentro

A 5 de março, três dias depois de aparecerem os primeiros casos de coronavírus em Portugal, os médicos de saúde pública de Lousada e Felgueiras receberam uma notificação. Um funcionário de uma fábrica de sapatos de Lousada que tinha estado numa feira de calçado em Milão estava infetado. Rapidamente os delegados de saúde lhe pediram que listasse todas as pessoas com quem tinha estado desde que regressara ao país. Não foi preciso muito tempo para perceberem que muitas delas já tinham sintomas compatíveis com a covid: em 48 horas contavam-se já mais 19 casos associados ao primeiro e 400 pessoas em quarentena. Estava à vista o primeiro foco. E a cada novo caso confirmado nessa cadeia de transmissão repetia-se o mesmo processo: um novo inquérito, uma nova lista de contactos, mais pessoas em isolamento e um número sempre crescente de contactos telefónicos que os médicos tinham de assegurar diariamente.

Numa altura em que muito pouco se sabia do vírus e se viam os números a aumentar de dia para a dia noutros países, esses contactos telefónicos não serviam só para saber se as pessoas em quarentena tinham desenvolvido sintomas. Eram um escape para gerir o medo. Todos os dias, as famílias em isolamento viam mais alguém ser internado. “Desde o primeiro caso a 5 de março, nunca mais parámos até hoje”, resume Ana Rita Gomes, médica de saúde pública responsável pela gestão dos casos no agrupamento de Centros de Saúde Vale Sousa Norte, que abrange Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira. “Os nossos primeiros 28 casos estavam todos relacionados entre si neste foco. Eram pessoas que estavam em vigilância ativa e a quem ligávamos diariamente. Portanto, estávamos mais tranquilos porque sabíamos que estavam todos em isolamento. Mas depois começaram a aparecer cada mais casos e já era difícil estabelecer uma ligação entre eles.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.