Pandemia reativa rotas do contrabando. Reportagem sobre a vida na fronteira

Uma mesa de café serve de analogia ao lugarejo fronteiriço que a ampara. Dois ‘finos’ separados por uma fronteira imaginária. De um lado Alexandre Santos, um português de Vilarelho da Raia (Chaves), do outro “Chupa” (Carlos Astorgs Plaza), um espanhol de Rabal. Entre as aldeias vizinhas contam-se dez minutos a pé, dois de carro, uns 600 metros ou talvez nem isso. Não tem mudado a lonjura entre elas e, no entanto, há muito que não lamentavam estar tão separadas.

“Chupa” galgou pela primeira vez, em dois meses, o bloco de cimento colocado pelas autoridades a delimitar a divisória entre Espanha e Portugal nos tempos de confinamento, e pisou terras lusitanas. Antes de fecharem as fronteiras, costumava vir todos os dias. “Os galegos era cá e lá, lá e cá”, conta Alexandre. O mesmo com os portugueses, atraídos por alguns produtos mais baratos e pelas rotinas a que a proximidade os habituou. O próprio chegou a desafiar a lei. Já com a fronteira fechada, foi ao outro lado “uma vez só, armado em herói contrabandista, buscar três botijas de gás”, que são lá a metade do preço. Ele e a “trotinetazita, a melhor viatura para fazer contrabando”, descreve.

