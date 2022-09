Em tempo de pandemia, as múmias ganharam vida

A dor era intensa, mas o sacerdote Pabasa calava o sofrimento e coxeava sempre que cumpria a sua missão de cuidar da estátua do deus Min. Guardada no templo, era naquela estátua que, acreditavam os egípcios entre 664 a 324 a. C., a divindade ganhava corpo, e por isso Pabasa tinha de a lavar, vestir e alimentar diariamente, apesar de ter o tornozelo esquerdo inchado e dorido. Terá vivido 50 anos e, morto, foi mumificado e colocado num sarcófago dourado. Mais de dois mil anos depois, acabou por chegar às mãos do duque de Palmela e jaz no Museu Nacional de Arqueologia (MNA), em Lisboa.

O corpo preservado foi alvo de minuciosa pesquisa há uma década. A inédita operação em Portugal foi noticiada na altura, mas acabou esquecida, com os resultados a manterem-se restritos ao circuito académico e museológico, longe do conhecimento da sociedade em geral. Até que a pandemia fechou a população em casa, criando oportunidade de visitas virtuais aos museus. António Carvalho, diretor do MNA, recuperou então esta iniciativa para contar aos visitantes da internet quais as doenças que permaneceram cristalizadas nos corpos das três múmias expostas na galeria dos tesouros egípcios. E o Lisbon Mummy Project, com as respetivas imagens e informações, foi disponibilizado através do Google Arts & Culture.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.