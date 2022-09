Loading...

Sociedade Covid-19: Os desafios atuais no diagnóstico e tratamento das doenças cerebrovasculares

Projetos Expresso. O resumo das duas últimas conferências, inseridas no ciclo "Discutir o País", que junta o Expresso à APAH e à Bayer, dedicadas ao impacto que a pandemia teve no tratamento das doenças cerebrovasculares e aos novos desafios que, atualmente, as instituições e os serviços de saúde enfrentam

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

29 Maio 2020 18:55