Comboios vão continuar a circular à mesma velocidade, apesar dos 2.000 milhões previstos no Ferrovia 2020

O investimento da Infraestruturas de Portugal em projetos do Ferrovia 2020 deverá rondar os 2.000 milhões de euros. Este montante, contudo, servirá quase exclusivamente para eletrificação de linhas e substituição de sinalização.

Segundo o “Público” desta quinta-feira, as intervenções pensadas são sobretudo para o transporte de mercadorias e não contemplam a diminuição dos tempos de trajeto dos comboios de passageiros, mantendo as mesmas velocidades de há 20 anos.

Exemplo: a obra de eletrificação da linha entre Tunes e Faro, que custará 32 milhões de euros ao Estado, não terá qualquer efeito na velocidade máxima a que as locomotivas vão poder circular - 90 km/hora, tal como há 60 anos.

Os planos da IP para modernizar a rede ferroviária nacional ignoram correções de traçado na infraestrutura que permitam aumentar as velocidades dos comboios.

De acordo com o “Público”, a velocidade de ligação entre Vila Real de Sto. António e Faro seria relativamente fácil de aumentar – pelo menos, nas retas – se a linha fosse alvo de uma intervenção menor.

A zona Norte do país apresenta problemas semelhantes. Um terço da principal linha férrea do país continua por modernizar, coexistindo troços onde se circula a 220 km/hora com outros a 120 km/hora. Mas a intervenção da Infraestruturas de Portugal para este eixo ferroviário limita-se a pouco mais do que uma manutenção pesada – substituir carris.