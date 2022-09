Transportes públicos na Grande Lisboa já têm quase um terço da procura habitual

Agora que o fim do mês de maio está à vista, os dados mostram que foram vendidos mais de 218 mil passes Navegante na Área Metropolitana de Lisboa (AML), ou seja, 30% do que era vendido antes da epidemia de covid-19. Os números mostram uma retoma gradual da procura, com um em cada três passageiros habituais a voltar aos transportes, numa altura em que a sua lotação máxima está reduzida a dois terços.

Segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela AML sobre a venda de passes Navegante entre 26 de abril e 22 de maio, a procura ainda está aquém dos 716 mil vendidos em janeiro. Ainda assim, a AML considera que as vendas em maio, quando comparadas com abril, "indicam uma retoma significativa na utilização do serviço público de transporte de passageiros" na Grande Lisboa.

Uma vez que as validações foram suspensas durante o estado de emergência, torna-se mais difícil perceber ao certo o salto no número de passageiros entre abril e maio, ou seja, entre o confinamento e a fase de desconfinamento. "Podemos dizer que, em termos de vendas de passes, a receita caiu aproximadamente 91%" em abril.

"Em maio foram vendidos 152 mil passes Navegante Metropolitano [que permitem circular em todos os concelhos], o que corresponde a um aumento de 216% face a abril, e 37 mil Navegante +65 anos, que correspondem a mais 171%", aponta a AML, em comunicado. Isso mostra que a população com mais de 65 anos também está a regressar aos transportes públicos.

Em termos percentuais, o grande aumento entre abril e maio ocorreu nos passes municipais, que permitem circular em apenas um concelho. Só em Lisboa, venderam-se cinco vezes mais: de 4 mil em abril para 22 mil em maio.

A AML está a promover uma campanha de incentivo à utilização dos transportes em Lisboa. "As medidas de segurança, como a utilização de máscara, limites de lotação dos veículos, compra antecipada dos títulos e limpeza, higienização e arejamento dos veículos são o foco central desta campanha, que se prolongará pelo mês de junho."

[Artigo alterado às 17h42, com correção sobre lotação máxima atual dos transportes]