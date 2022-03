Incêndios: 13 concelhos de Faro, Bragança e Portalegre em risco muito elevado

Treze concelhos dos distritos de Faro, Bragança e Portalegre apresentam esta quarta-feira um risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado estão os concelhos de Alfândega da Fé, Mogadouro, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Bragança, Vinhais (Bragança), Gavião (Portalegre), Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro).

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Aveiro, Braga, Vila Real, Braga e Bragança em risco elevado de incêndio.

De acordo com o IPMA, pelo menos até ao fim de semana vai manter-se o risco de incêndio muito elevado em vários concelhos do continente.

Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Faro e Setúbal sob aviso amarelo até às 21h desta quarta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde, em especial no interior norte e centro, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas dispersos, em especial nas regiões montanhosas.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado na costa sul do Algarve, temporariamente de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde.

Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte do quadrante leste, por vezes com rajadas até 55 quilómetros por hora, enfraquecendo temporariamente durante a tarde.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões norte e centro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 14 graus Celsius (na Guarda) e os 22 (em Viana do Castelo) e as máximas entre os 26 (na Guarda) e os 35 (em Santarém e Setúbal).