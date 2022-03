Assalto violento em Cascais teve Marcelo como “vizinho”, mas jantar do Presidente não foi perturbado

Marcelo Rebelo de Sousa foi "vizinho" de um assalto em Cascais, esta terça-feira, ao final do dia. Uma pequena mercearia na rua Direita foi alvo de um roubo conduzido por três homens entretanto detidos pela PSP, quando o Presidente jantava no hotel Albatroz, edifício situado ao lado do estabelecimento.

Fonte do Palácio de Belém garante que Marcelo Rebelo de Sousa já estava a jantar na unidade hoteleira, numa celebração em família, quando ocorreu o assalto. O chefe de Estado terá entrado no hotel por volta das 19h30 e saído cerca de uma hora depois, já a PSP tinha normalizado a situação. Deslocou-se ainda a uma gelataria próxima, acrescenta a mesma fonte.

O Corpo de Segurança Pessoal do Presidente terá dado conta da situação e optou apenas por permanecer no local.

Os três indivíduos responsáveis pelo assalto ofereceram resistência, mas acabaram por ser detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP). O dono do estabelecimento e dois agentes tiverem que receber tratamento no Hospital de Cascais.

Fonte oficial da PSP assegurou inicialmente ao Expresso que o Presidente circulava entre as praias da Conceição e da Rainha e que teria sido levado, por precaução, para o interior do hotel em causa. Após o Expresso ter ouvido a versão da Presidência da República, a mesma fonte admitiu que não tinha havido necessidade de proteger Marcelo Rebelo de Sousa e que a descrição de Belém é fidedigna.

Notícia atualizada às 11h42 com nova versão da PSP; texto já tinha sido atualizado com mais informações de fonte da Presidência da República