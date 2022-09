10 notícias que marcaram o dia

Estado condenado a pagar mais de um milhão de euros a famílias das vítimas da derrocada na praia Maria Luísa

Tribunal Fiscal e Administrativo (TAF) de Loulé condenou o Estado a pagar mais de um milhão de euros às famílias dos cinco mortos pela derrocada de uma arriba na praia Maria Luísa, em Albufeira, em agosto de 2009, e a um sobrevivente, namorado de uma das vítimas mortais.

Polícias suspeitos de participarem em “banhadas” a traficantes de droga

Dois agentes da PSP são suspeitos de envolvimento num grupo de tráfico de droga. Um deles foi detido numa operação que a PSP está a realizar esta quarta-feira em várias zonas do país, em particular em Lisboa e Setúbal, no âmbito de uma investigação sobre este grupo criminoso violento com “atividades altamente lucrativas”. Já o segundo agente foi constituído arguido no caso.

Porque é que nos aviões não é preciso deixar um lugar vazio? O risco de contágio é baixo, dizem epidemiologistas

O risco de contágio nos aviões existe, como há sempre nos espaços fechados, mas é mais fácil de controlar a qualidade do ar nas aeronaves do que no metro e nos autocarros. Portugal tinha a lotação dos voos limitada a dois terços, uma regra que deixou cair, adotando as orientações europeias

Assalto violento em Cascais teve Marcelo como “vizinho”, mas jantar do Presidente não foi perturbado

Marcelo Rebelo de Sousa foi "vizinho" de um assalto em Cascais, esta terça-feira, ao final do dia. Uma pequena mercearia na rua Direita foi alvo de um roubo conduzido por três homens entretanto detidos pela PSP, quando o Presidente jantava no hotel Albatroz, edifício situado ao lado do estabelecimento.

Diploma dos festivais promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa. Festa do Avante e outras iniciativas não estão proibidas

Proibição de festivais e espetáculos de natureza análoga até 30 de setembro não se estende a iniciativas religiosas, sociais ou políticas. A lei prevê que pode mesmo haver o que habitualmente se qualifica como festival desde que em determinadas circunstâncias

40 adeptos dos No Name Boys agridem um adepto da Juve Leo. Segundo ataque em duas semanas

Um adepto da claque Juventude Leonina, de 32 anos, foi agredido por um grupo de cerca de 30 a 40 indivíduos, com o rosto tapado com camisolas de cor preta com as letras vermelhas alusivas à claque de futebol No Name Boys. As agressões tiveram lugar na tarde desta terça-feira em São João do Estoril (Cascais).

Tribunal afasta juiz benfiquista do caso Rui Pinto. Margarida Alves, que mandou Duarte Lima para a prisão, é a substituta

O Tribunal da Relação de Lisboa deferiu o pedido do juiz Paulo Registo para ser afastado do processo do alegado hacker Rui Pinto, responsável pela plataforma Football Leaks e Luanda Leaks. Em sua substituição, entra a juíza Margarida Alves, que enviou Duarte Lima para a prisão no âmbito do caso Homeland.

Registo solicitara o afastamento depois de terem surgido denúncias nas redes sociais de que teria posto like em algumas publicações que chamavam “pirata” a Rui Pinto e Ana “Heroína” Gomes à ex-eurodeputada e uma das defensoras do denunciante; o juiz também terá manifestado o seu benfiquismo noutras publicações. Recorde-se que Paulo Registo, por outro lado, também faz parte do coletivo de juízes que irá julgar o caso e-toupeira, que envolve o ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves.

Twitter mostrou ‘cartão amarelo’ a Trump e este virou o jogo a seu favor

A rede social Twitter assinalou, pela primeira vez, dois tweets do Presidente dos Estados Unidos, disponibilizando um link de verificação de factos. Publicados na terça-feira, neles Donald Trump descredibilizou o voto por correspondência nas eleições presidenciais de 3 de novembro, recurso encarado por vários estados norte-americanos para contornar as dificuldades criadas pela pandemia de covid-19.

Trump não gostou e procurou transformar a polémica desencadeada pela sua rede social favorita em proveito próprio. “O Twitter está agora a interferir na eleição presidencial de 2020. Está a dizer que a minha declaração sobre boletins de voto por correspondência, que conduzirá a corrupção em massa e fraude, está incorreta, com base em verificação de factos feita pela ‘Fake News CNN’ e pelo ‘Amazon Washington Post’. O Twitter está a sufocar completamente a LIBERDADE DE EXPRESSÃO, e eu, como Presidente, não deixarei que isso aconteça!”

Câmara de Lisboa emenda a mão e já não “compra” trabalho a artistas

Filipe Crawford vai receber da Câmara Municipal de Lisboa 154,69 €, mas até ao fim da manhã desta quarta-feira teria de trabalhar para a autarquia até um máximo de 30 horas para poder receber o dinheiro. Colocou um post no Facebook a contar a história e tudo mudou.

Para evitar a polémica, Fernando Medina sugeriu à vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, que se eliminasse a norma do regulamento que estabelecia um número de horas de trabalho como contrapartida ao apoio. O que vai acontecer já na próxima reunião de Câmara. Neste momento, o dinheiro vai ser já depositado nas contas dos apoiados.

Mais mortes (14) e mais casos (285) do que ontem em Portugal, internados continuam a diminuir

A pandemia de covid-19 já fez 1356 mortos (mais 14 do que ontem) em Portugal e um total de 31.299 infetados (285 nas últimas 24 horas). O Brasil é atualmente o segundo país mais afetado pela pandemia, logo atrás dos Estados Unidos. A ONG Human Rights Watch diz que estatísticas do Governo venezuelano "não são credíveis". SIga AQUI