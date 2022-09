Vigilância das praias vai contar com 743 elementos tutelados pela Autoridade Marítima, incluindo fuzileiros

A partir do próximo fim-de-semana a vigilância das zonas balneares já vai contar com elementos da Marinha, incluindo fuzileiros, assumiu o comandante-geral da Autoridade Marítima Nacional, vice-almirante Sousa Pereira, numa audição na comissão parlamentar de Defesa, esta terça-feira, na Assembleia da República.

Segundo o responsável, ao todo serão 743 os elementos tutelados pela Autoridade Marítima Nacional — entre os quais 452 elementos da Polícia Marítima, 121 membros das estações salva-vidas e 169 militares (destes pelo menos 30 fuzileiros que farão as patrulhas motorizadas nas praias não vigiadas) — que vão estar operacionais para “vigiar” e “sensibilizar” banhistas nas praias costeiras de Norte a Sul do país, incluindo as ilhas. O diretor-geral da Autoridade Marítima reconhece “a necessidade” de terem mais gente, tendo em conta o aumento de atividades. Para já, prevê-se que 213 elementos destas três entidades estejam operacionais na região Norte, 238 na região Centro, 154 no Sul, 85 na Madeira.

Refutando a ideia de que “vai haver um incumprimento generalizado das regras e que todos os facínoras vão para a praia” — a propósito dos desacatos registados em Carcavelos no passado domingo — Sousa Pereira lembra que “ninguém quer ver polícias em todas as praias". E considera que “os nossos concidadãos têm demonstrado responsabilidade cívica”.

Se por enquanto, os elementos da Autoridade Marítima pretendem manter “uma atitude didática” (avisando quem joga raquetes de que não o pode fazer, sem as confiscar) a partir do momento em que os editais de praia sejam colocados já poderão ser levantadas contra-ordenações por incumprimento das regras. A sua aplicação caberá à Polícia Marítima.

Quanto à existência ou não de nadadores-salvadores suficientes, o responsável pela Autoridade Marítima garante que “há mais nadadores-salvadores com certificado válido este ano”, já que permitiram o prolongamento da validade dos certificados tirados no ano passado. Segundo o Instituto de Socorros a Náufragos existem 7610 nadadores-salvadores certificados. Porém, “podem não estar disponíveis por condições de mercado”, diz Sousa Pereira.

Entretanto, entrou esta terça-feira em vigor o regime excecional para a ocupação e utilização das praias na época balnear que começa a 6 de junho. Entre as regras (que só se aplicam ao território continental no contexto da pandemia covid-19) encontram-se o distanciamento físico de 1,5 metros entre pessoas ou grupos de pessoas; de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos, e o "evitar o acesso a zonas identificadas com ocupação elevada ou plena".

Contudo, a sinalética sobre o estado de ocupação das praias — cor verde para ocupação baixa, amarela para elevada, e vermelha para lotada — ainda não está operacional nem nas áreas balneares, nem na aplicação InfoPraia ou no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Esta entidade tem até 1 de junho que determinar o método de cálculo da lotação das praias "para garantir a segurança dos utentes e a proteção da saúde pública", tendo por base a área útil da praia entre marés.