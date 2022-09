Costa Rica legaliza o casamento gay. Primeiro casal deu o nó à meia-noite, em direto na televisão

O primeiro casamento gay na Costa Rica foi transmitido ao vivo na televisão e nas redes sociais pouco depois da meia-noite de segunda-feira. A essa hora, o direito legal ao matrimónio passou a existir também para os casais do mesmo sexo no país, e as duas primeiras pessoas a tirarem partido disso foram Daritza Araya e Alexandra Castillo, um jovem casal de lésbicas que surgiram vestidas de branco num casamento socialmente distanciado.

A Costa Rica torna-se assim o primeiro país da América Central (e o sexto da América Latina, após o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o Equador e o Uruguai) a reconhecer a igualdade das relações homossexuais. No caso da Costa Rica, não foi aprovada uma lei nova.

Há ano e meio, o tribunal constitucional tinha declarado que a norma que definia o casamento como uma união entre um homem e uma mulher era inconstitucional, ao abrigo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de que o país é signatário. O Estado tinha um período de dezoito meses para mudar a lei, terminado o qual esta se tornava inválida. Foi isso que aconteceu agora, não obstante uma tentativa feita por deputados conservadores (entre eles o presidente do parlamento, que se afirmou "empenhado em defender a família tal como foi estabelecida e agrada ao nosso pai celestial") para adiar a mudança.

Embora a pandemia tenha impedido a festa que seria de esperar em condições normais, a diretora da campanha Sí Acepto (sim, aceito), que fez campanha pelo casamento gay, descreveu a ocasião como um marco histórico e disse que era "uma mensagem de um futuro melhor para milhares de casais e famílias que vão receber o reconhecimento legal que merecem".

Segundo o censo de 2011, havia mais de 1140 famílias LGBT com filhos no país. O atual presidente Carlos Alvarado foi eleito em 2018 com o apoio dessa comunidade e contra um candidato rival, o evangélico Fabricio Alvarado, que fez abertamente campanha contra o casamento gay.