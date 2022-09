O fim dos escritórios como os conhecemos

Se houve uma evidência que emergiu de forma inequívoca desta pandemia foi a de que, para milhões de pessoas, afinal, é possível trabalhar sem estar no local de trabalho. Naturalmente que já todos tínhamos a noção de que essa alternativa existia, não estávamos era à espera de assistir a uma mudança tão rápida como aquela que ainda estamos a ver.

Outra constatação decorrente da crise sanitária é a que diz respeito à real utilidade dos espaços ocupados pelos escritórios tal como os conhecemos, o que está a deixar muitas empresas do ramo imobiliário à beira de um ataque de nervos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.