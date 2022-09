Covid-19. O que entrou e saiu dos cestos de compras dos portugueses

Nos últimos meses, o confinamento transformou os padrões de consumo dos portugueses. O Expresso pediu às maiores cadeias de supermercados e hipermercados do país que indicassem quais os produtos com os maiores aumentos e as quedas mais acentuadas nas vendas durante o confinamento. Auchan, Continente, Lidl, Minipreço e Pingo Doce apontaram as suas listas, nas quais os ingredientes para fazer pão em casa, as conservas e os congelados estão entre os produtos que registaram um grande salto na procura. Refrigerantes e espumantes deixaram de entrar nos carrinhos, assim como os alimentos habituais para os lanches nas escolas ou no trabalho.

Cápsulas de café Sem poder beber café na rua, a solução foi bebê-lo em casa, e isso explica a corrida à compra de máquinas de café, cápsulas e sacos de café torrado. Foram alguns dos produtos que tiveram maior aumento percentual de vendas no Auchan, Continente e Pingo Doce.

