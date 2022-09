Jardineiros de trazer por casa

Passeando nos últimos dois meses na cidade deserta, parece ter despontado uma verde alegria nas varandas cheias de vasos carregados de flores e trepadeiras que cobrem as paredes com os seus ramos suspensos e de cheiro a jasmim. Também os canteiros de Maria Rita, que mora num apartamento no bairro lisboeta de Alvalade, subitamente se encheram de ervas aromáticas e de hortênsias lilases que começam agora a despontar. Terá sido desta primavera que fez a sua entrada luminosa em plena pandemia enchendo as árvores nas ruas e nas praça de tenras folhas e cobrindo os jardins vazios de de mil cambiantes de verdes? Ou terá sido o confinamento a trazer uma súbita vontade de terra e de plantar?

A verdade é que se existia um jardineiro silenciosamente recolhido dentro de muitos de nós, durante os longos dias em que espreitávamos a rua através das janelas, saltou alegremente cá para fora. Maria Rita é um bom exemplo que parece confirmar a nossa constatação. Arquiteta de formação, habita há mais de duas décadas um apartamento num prédio típico de arquitetura dos anos 50 do século XX, com duas generosas varandas e respetivos canteiros: uma na fachada da frente, outra nas traseiras sobre um logradouro. Até à data nunca tinha aproveitado nenhum destes espaços exteriores.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.