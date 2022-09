Futuro do futuro: As novas promessas da eletrónica transparente

Há 15 anos não passava de ficção científica o conceito de ecrãs ou mostradores totalmente transparentes, flexíveis e conformáveis baseados em materiais diferentes da sílica, como os que foram usados por Tom Cruise no filme “Minority Report” (2002). Mas hoje tornou-se realidade e está a invadir o mercado dos computadores, tablets, smartphones, televisores, relógios, monitores, sensores ou vidros dos automóveis. Elvira Fortunato, investigadora e professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, é uma das pioneiras no desenvolvimento desta tecnologia, em especial nos Transístores de Filmes Finos (TFT), e por isso está na corrida ao Nobel da Física 2020, como o Expresso noticiou na semana passada, porque a Academia Sueca pediu a instituições científicas internacionais propostas de nomes na área dos materiais, onde a eletrónica transparente se tem destacado.

Tudo começou com o projeto Invisible apresentado pela cientista ao Conselho Europeu de Investigação em 2008, que ganhou uma bolsa de €2,25 milhões para desenvolver componentes baseados em óxidos metálicos semicondutores em vez de sílica, destinados a produzir uma nova geração de dispositivos e circuitos eletrónicos totalmente transparentes, usando suportes rígidos ou flexíveis. O Invisible acabou por ser escolhido pelo ERC como uma história de sucesso em 2011.

