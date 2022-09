Em época de covid, há praias com lotação só para dez pessoas

Com o aproximar da abertura da época balnear, a 6 de junho, no Algarve autarquias, concessionários e Autoridade Marítima estão a finalizar os planos de cada praia, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em muitos municípios vão ser colocadas equipas de assistentes nos areais, para sensibilizarem os banhistas para a necessidade de distanciamento social. E existe uma grande atenção aos acessos, que terão de ser diferentes para quem entra e quem sai das praias – onde não for possível, haverá separadores. É pedido a todos que usem máscara de proteção, quer na chegada, até à toalha, quer no regresso a casa.

