Covid-19 Única criança portuguesa afetada pela síndrome misteriosa: “O vírus passou por ele. Cada hora é uma vitória”

Houve momentos em que o medo foi tão grande que o ar fugiu. Porque o ar escasseia não só a quem tem de ser ventilado, mas a quem lhe segura a mão. E nas últimas semanas, o ar faltou várias vezes a Madalena. A mãe chorou, o pai chorou, mas Francisco não. O rapaz de 13 anos manteve a serenidade enquanto travava uma batalha pela vida contra a misteriosa doença pediátrica associada à covid-19 que preocupa médicos em todo o mundo.

Tudo começou quando, a 12 de março, Madalena teve febre, dores no corpo, perdeu o paladar e o olfato. Rapidamente percebeu o que se passava, já que uma colega do trabalho tinha sido infetada pelo novo coronavírus. Isolou-se no quarto e os dois filhos, Francisco e Leonor, de oito anos, ficaram em casa, mas a cargo do pai. A mãe manteve a quarentena durante 15 dias e fez o teste, que confirmou a infeção. Quando tudo parecia ter acabado, afinal nem tinha ainda começado: Francisco adoeceu.

