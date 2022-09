Caso BES. Arguidos vão ser chamados, acusação pronta até julho

A equipa de procuradores do DCIAP que tem em mãos o processo principal do grupo Espírito Santo está à beira de concluir a investigação e prepara-se para acusar os responsáveis pela derrocada deste império financeiro por crimes como associação criminosa e corrupção. De acordo com várias fontes ouvidas pelo Expresso, a acusação, de milhares de páginas, estará praticamente feita, com o Ministério Público (MP) a querer concluí-la até 16 de julho, antes das férias judiciais.

Segundo as mesmas fontes, falta ainda, por exemplo, voltar a ouvir os principais arguidos do processo em interrogatório complementar e confrontá-los com os novos indícios entretanto recolhidos. No entanto, neste momento, por causa da pandemia de covid-19, os tribunais só estão a despachar processos urgentes e está em cima da mesa a hipótese de ouvir os arguidos — alguns deles já idosos — através de videoconferência ou de um método semelhante. Ricardo Salgado, ex-presidente do GES e principal arguido do processo, foi ouvido uma única vez, em junho de 2015, ou seja, há cinco anos.

